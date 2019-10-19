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وفاة وإصابة 7 أشخاص في «حادث انقلاب» على خط الساحل باتجاه جدة

وفاة وإصابة 7 أشخاص في «حادث انقلاب» على خط الساحل باتجاه جدة
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تواصل – جدة:

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم بينما تعرض أربعة آخرون لإصابات متنوعة الخطورة، وذلك في حادث انقلاب مركبة على خط الساحل بعد الليث في اتجاه جدة.

وتعود التفاصيل إلى تلقي غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة، قبل ظهر اليوم، بلاغًا من العمليات الموحدة يفيد بوجود حادث انقلاب سيارة في خط الساحل بعد الليث في اتجاه جدة قبل نقطة التفتيش وبه عدد من المصابين.

أوضح ذلك المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان، وذكر أنه فور تلقي البلاغ تم توجيه ثلاث فرق إسعافية، وحين وصول أول فرقة إسعافية للموقع تبين وجود ثلاث حالات وفاة وأربع إصابات تم تقديم الخدمة الإسعافية لهم ونقلهم لمستشفى الملك عبدالعزيز بجدة.

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