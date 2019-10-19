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فيديو.. ولي العهد يعزي أسرة اللواء «الفغم» ويعدد مآثره

فيديو.. ولي العهد يعزي أسرة اللواء «الفغم» ويعدد مآثره
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تواصل – الرياض:

وثق مقطع فيديو -نشره الإعلامي عبدالله البندر- استقبال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لأسرة اللواء عبدالعزيز الفغم، لتقديم العزاء لهم في وفاته –رحمه الله-، وذلك صباح 30 سبتمبر الماضي عشية الصلاة على الفقيد.

ويُظهر الفيديو تقديم ولي العهد العزاء لوالد الشهيد الفغم وأعمامه وأخواله وإخوانه، وتعبيره عن حزنه وتأثره الشديدين لرحيل الفقيد، لاسيما أنه كان جزءاً من حياته اليومية، وكذلك للطريقة الأليمة التي تُوفي على إثرها.

وأشاد الأمير محمد بإخلاص وتفاني اللواء الفغم في خدمة الملك والقيادة، مؤكداً أنه “يعتبره بمثابة أخ وجزء لا يتجزأ مننا”، وأشار إلى أن الراحل كان في اجتماع معه قبل وفاته بيومين فقط.
فيما عبّرت أسرة الفغم عن تقديرها لعزاء ومواساة ولي العهد، مؤكدين أنهم كانوا يهبون ابنهم الراحل للقيادة ويتشرفون بخدمته لخادم الحرمين الشريفين، مؤكدين أنه إذا “راح عبدالعزيز فكلنا عبدالعزيز”.
واستذكر الحضور مواقف وأقوالا لافتة للشهيد الفغم، مشيرين إلى أنه كان مؤمناً بقضاء الله وقدره، وداعين له بالرحمة والمغفرة.
يذكر أن اللواء الفغم توفي فجر 29 سبتمبر 2019، إثر إطلاق نار من صديقه إثر خلاف بينهما أثناء تواجده في منزل صديق لهما في حي الشاطئ بمحافظة جدة، وتم تشييع جثمانه ودفنه بمقبرة الشهداء بجوار الحرم المكي مساء اليوم ذاته.
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