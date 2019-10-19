مقاعد معفاة من القيود بـ«الخطوط السعودية» للراغبين في مغادرة لبنان

أعلنت “الخطوط السعودية” عن أنه تم توفير مقاعد للمسافرين الراغبين في مغادرة لبنان وإعفاؤهم من جميع القيود والغرامات عند (إعادة الحجز، تغيير خط السير، الاسترداد، التخلف عن السفر) تقديراً لظروفهم وحرصاً على سلامة وصولهم إلى البلاد.

وأعلنت سفارة المملكة في بيروت – في وقت سابق اليوم – عن نجاح المرحلة الأولى من خطة إجلاء المواطنين السعوديين من لبنان، وذلك في أعقاب التظاهرات والاحتجاجات التي تشهدها البلاد حالياً.

يذكر أن لبنان يشهد منذ يومين تظاهرات ضخمة، بسبب فرض الحكومة رسوماً على استخدام تطبيق “واتساب” وتطبيقات أخرى مماثلة، في إطار مساعٍ لزيادة الإيرادات في مسودة ميزانية البلاد للعام 2020، وهي الخطوة التي أثارت احتجاجات حاشدة في بيروت وعدد من المناطق اللبنانية الأخرى.