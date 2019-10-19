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إصابة فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال شمال غزة

إصابة فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال شمال غزة
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تواصل – واس:

استهدفت زوارق الاحتلال الحربية الإسرائيلية اليوم بنيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة تجاه مراكب الصيادين قبالة سواحل قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية في غزة أن الزوارق استهدفت عددًا من مراكب الصادين قبالة سواحل منطقتي السودانية والواحة شمال غرب القطاع.

كما أصيب مواطن فلسطيني آخر اليوم برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية أن مواطنًا فلسطينيًا أصيب بجروح متوسطة عندما فتح جيش الاحتلال النار صوبه أثناء تواجده في أرض زراعية شرق بلدة جباليا ، وقد تم نقله إلى مستشفى كمال عدوان في بلدة بيت لاهيا المجاورة لتلقي العلاج.

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