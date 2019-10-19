«صحة الرياض» تدعم مستشفى «نفي العام» بعددٍ من الكوادر الطبية

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في إطار الدعم الذي توليه صحة الرياض لمرافقها الطبية ، تم دعم مستشفى نفي العام بعدد من الكوادر الطبية حيث أوضح مدير المستشفى الأخصائي/ عبدالله الحميدي أنه تم دعم المستشفى عن طريق الاستقطاب الخارجي بأطباء أخصائيين في العظام والتخدير والنساء والولادة والجراحة، والصدرية وكذلك مقيمة بالباطنة ومقيم طوارئ.

وثمّن “الحميدي” للمدير العام للشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد التويجري، والمساعد للخدمات العلاجية الدكتور علي الجمعة دعمهم وحرصهم على تزويد المستشفى بمختلف التخصصات الطبية ، مؤكداً أن ذلك سيسهم بإذن الله بتقديم خدمات صحية ورعاية طبية يستحقها المرضى والمراجعون المستفيدون من الخدمات الصحية بمركز نفي.