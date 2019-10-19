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أمطار مصحوبة برياح على 7 مناطق.. تعرَّف على توقعات طقس اليوم

أمطار مصحوبة برياح على 7 مناطق.. تعرَّف على توقعات طقس اليوم
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تواصل – واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطولاً لأمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على منطقتي (جازان، عسير) فيما تتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (الباحة، تبوك، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الجوف، حائل، الحدود الشمالية).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية الى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 14-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 12-34 كم/ساعة، وارتفاع الموج من ربع المتر إلى متر وربع، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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