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أمير المدينة يستقبل أئمة المسجد النبوي المُعيّنين حديثاً (فيديو)

أمير المدينة يستقبل أئمة المسجد النبوي المُعيّنين حديثاً (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أكد أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، أن الخُطب رسائل توّجه للعالم الإسلامي والاعتناء بها مهمة الخُطباء لإصلاح الأمة وتقريب وجهات النظر وتحقيق السلم والتعايش.

جاء ذلك خلال استقبال أمير المدينة المنورة، الجمعة، الأئمة والخطباء المُعيّنين حديثا في المسجد النبوي الشريف.

يذكر أن خادم الحرمين الشريفين كان قد وافق الأسبوع الماضي على تعيين الشيخ الدكتور أحمد بن طالب حميد خطيباً للمسجد النبوي، فيما عُين كل من الشيخ الدكتور خالد بن سليمان المهنا والشيخ الدكتور أحمد بن علي الحذيفي إمامين للمسجد النبوي.

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