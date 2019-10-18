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حدث في مثل هذا اليوم.. قرار تاريخي للملك فيصل بن عبدالعزيز (فيديو)

حدث في مثل هذا اليوم.. قرار تاريخي للملك فيصل بن عبدالعزيز (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

نشرت دارة الملك عبدالعزيز، مقطع فيديو توثيقيا، بمناسبة أمر الملك فيصل بن عبدالعزيز في مثل هذا اليوم 18 أكتوبر من عام 1973(22 رمضان 1393هـ) بوقف تصدير النفط إلى أمريكا وهولندا لمساندتهما العدو الصهيوني في الحرب ضد مصر.

ووفقا لمقطع الفيديو الذي نشرته الدارة عبر حسابها في «تويتر» (الجمعة)، فإن هذا القرار جاء لإجبار العدو الصهيوني على الانسحاب من الأراضي المحتلة، ما أدى إلى تصاعد التوتر واستياء الشعوب الغربية من ارتفاع أسعار النفط.

وأفادت الدارة بأن هذه الخطوة من الملك فيصل أسفرت عن استقبال شعبي تاريخي للملك فيصل بن عبدالعزيز في مصر، بعد انتصارات أكتوبر وانسحاب العدو الصهيوني.

وضمنت الدارة في مقطع الفيديو تصريح الملك فيصل في كلمته التي ألقاها بخصوص هذا الأمر، أن ذلك يأتي “في سبيل ديننا وعقيدتنا دفاعا عن مقدساتنا وحرماتنا”.

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