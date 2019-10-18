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عالم الاقتصاد «فيرليجر»: المملكة أصبحت بنك النفط المركزي فى العالم

عالم الاقتصاد «فيرليجر»: المملكة أصبحت بنك النفط المركزي فى العالم
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تواصل – فريق التحرير:

نصح عالم الاقتصاد فيليب فيرليجر وكالة الطاقة الدولية والدول الأخرى المستهلكة للنفط، بالاستفادة من خبرة المسئولين بالمملكة العربية السعودية في كيفية التعامل مع الهجمات التي تستهدف المنشات النفطية، مشيرا إلى أن المملكة أصبحت بنك النفط المركزي فى العالم.

وأشاد “فيرليجر” الذي كتب عن أسواق الطاقة طوال أربعين عاما، بمقالة افتتاحية نشرت لدورية “إنرجي إنتليجنس”، بالطريقة التي استجابت بها المملكة العربية السعودية للهجمات الأخيرة التي استهدف البنية التحتية النفطية للمملكة، والتي استُخدمت فيها الصواريخ والطائرات المسيرة “الدرونز”.

وعقد الكاتب مقارنة بين استجابة المملكة للهجمات وإجراءات إدارة الأزمة الخاصة بالمصارف المركزية، قائلا إن المملكة تصرفت بعد الهجمات وفقا للطريقة التي توصي بها “الأدبيات المالية” تمامًا، وبرهنت على أنها تعد حقا “موردا موثوقا” يعتمد عليه.

وأشار “فيرليجر” إلى أن طلبات العملاء قد تم تلبيتها، وأن كميات البترول التي كان من المفترض أن تذهب إلى معامل التكرير السعودية، تم إعادة توجيهها لتذهب إلى المستهلكين. ونتيجة لهذا، سرعان ما تبددت المخاوف، وانخفضت معدلات المخاطر بدلا من أن ترتفع، وتراجعت الأسعار بعد صعودها المبدئي في أول الأزمة.

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