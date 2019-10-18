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مقارنة بين «بيكسل 4» و«آيفون 11».. أيهما أفضل في الإمكانيات والسعر؟

مقارنة بين «بيكسل 4» و«آيفون 11».. أيهما أفضل في الإمكانيات والسعر؟
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تواصل – وكالات:

نشر موقع “بزنس إنسايدر” أبرز أوجه المقارنة بين بيكسل 4 الجديد وآيفون 11، التي قد تكون العامل الحاسم للاختيار بين الهاتفين من قبل المستهلكين.

وكانت شركة جوجل الأمريكية، قد أعلنت الثلاثاء الماضي، عن إطلاق هاتفين ذكيين جديدين من نوع “بيكسل”، مزودين بكاميرات أعلى جودة من سابقاتها، ومستشعر راداري، ومساعد افتراضي أسرع، إلا أن خبراء في مجال الهواتف الذكية يرون أنها لم تقدم ما يكفي لتمييز الجهازين عن منافسيها.

وقامت كل من شركتي أبل وغوغل بتسليط الضوء على أداء الكاميرا في هواتفهما الذكية الجديدة عند كشف النقاب عنها، وذلك لأن كلا الهاتفين يمتلكان كاميرات عالية الجودة، تتميز بالتقاط الصور في ظروف مختلفة – خاصة الظلام – بشكل أفضل من السابق.

ويحتوي هاتف جوجل بيكسل 4 على كاميرتين: عدسة التصوير المقربة، والعدسة العادية. وتحتوي إحدى العدسات على مستشعر 16 ميغا بكسل ، بينما تحتوي الأخرى على مستشعر 12.2 ميغا بكسل، أما هاتف آيفون 11 برو، فيحتوي على نظام كاميرا ثلاثي يتضمن عدسة قياسية وعريضة للغاية ومقربة.

ويعتبر خبراء تكنولوجيا أن غوغل بيكسل يمتلك أفضل كاميرا بين الهواتف الذكية في العالم، ولكن ما يجمع عليه الكثيرون، هو أن آيفون 11 اقترب كثيرا من نظيره البيكسل، بكاميرته الجديدة.

تقدم كل من غوغل وأبل هواتفهما الذكية الجديدة بأحجام مختلفة لشاشات العرض ، لكن أبل تقدم تنوعا أكبر قليلا.

وتمتلك آيفون 3 أحجام، بينما تحافط غوغل على حجمين رئيسيين، يمتلكان شاشة بتقنية “أو إل أي دي”.

وبينما تتفوق شاشات غوغل على هاتف آيفون 11 العادي، إلا أن هاتف آيفون 11 برو يتفوق من ناحية نسبة التباين، وفقا للموقع، كما يتيح لك كل من الهاتفين فتح قفل هاتفك بمجرد النظر إليه، ولكن هاتف بيكسل 4، يؤكد أنه أنه يوفر أسرع عملية فتح للوجه على الإطلاق على هاتف ذكي.

وتستخدم غوغل خاصية جديدة معروفة بمصطلح “غوغل سولي”، التي تتعرف على الوجه فور محاولة الوصول للهاتف، لأنها تستشعر محيط الهاتف بالرادار.

ومن النقاط السلبية لهاتف غوغل بيكسل الجديد، وجود المنصة السوداء القديمة أعلى الشاشة، وهي التي استغنت عنها أغلب الهواتف الجديدة، ومن ضمنها آيفون، كما يتيح آيفون اختيارات أكثر في ألوان الهاتف، حيث يوفر 9 ألوان في النوعين الجديدين، بينما يتيح بيكسل 4 لك الاختيار بين 3 ألوان فقط، وهي الأبيض والأسود والبرتقالي.

وتتفوق شركة غوغل في أسعار الهواتف على نظيرتها أبل، حيث يتراوح سعر بيكسل 4 بين 800 و900 دولار، بينما يتراوح سعر منافسه آيفون 11 برو بين 1000 دولار و1350 دولار.

ويتراوح سعر بيكسل 4 إكس إل بين 900 و1000 دولار، بينما يتراوح سعر نظيره آيفون 11 برو ماكس، بين 1100 و1450 دولار.

وتتيح أبل هاتف آيفون 11 الأقل ميزة من نظيريه، للمستهلك الاقتصادي، حيث يتراوح سعره بين 700 و850 دولار.

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