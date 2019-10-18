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مهلة 72 ساعة لحل الأزمة.. «الحريري» يتهم أطرافاً بالحكومة بعرقلة جهود الإصلاح في لبنان
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 تواصل – وكالات:

أمهل سعد الحريري رئيس وزراء لبنان شركاءه في الحكومة 72 ساعة للتوقف عن تعطيل الإصلاحات، وإلا سوف يتبنى نهجا مختلفا.

وقال الحريري، الجمعة، إن لبنان يمر بظرف عصيب ليس له سابقة في  التاريخ، في ظل موجة توتر تندلع في أنحاء متفرقة من البلاد، بفعل تراكم الغضب، بسبب معدل التضخم، واقتراحات فرض ضريبة جديدة، وارتفاع تكلفة المعيشة، مضيفاً أن أطرافاً أخرى بالحكومة لم يسمها، عرقلت مرارا جهوده للمضي في إصلاحات.

ودفع التوتر رئيس الوزراء لإلغاء اجتماع الحكومة الذي كان مقررا الجمعة لمناقشة مسودة ميزانية السنة المالية 2020، وألقى خطابا بدلا من ذلك.

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