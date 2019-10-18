الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

«الخارجية» تُحذر المواطنين من السفر إلى لبنان

«الخارجية» تُحذر المواطنين من السفر إلى لبنان

«الخدمة المدنية» تكشف عن عدد الوظائف الشاغرة بالقطاع العام

«الخدمة المدنية» تكشف عن عدد الوظائف الشاغرة بالقطاع العام

طبيب يتعرض لأزمة نفسية حادة ويتهجم على زملائه في جازان

طبيب يتعرض لأزمة نفسية حادة ويتهجم على زملائه في جازان

أمر ملكي: تعيين «أيمن السياري» نائباً لمحافظ مؤسسة النقد

أمر ملكي: تعيين «أيمن السياري» نائباً لمحافظ مؤسسة النقد

الأمير سلطان بن سلمان: علاقات المملكة مع برنامجي الفضاء الأمريكي والأوروبي ستكون قوية

الأمير سلطان بن سلمان: علاقات المملكة مع برنامجي الفضاء الأمريكي والأوروبي ستكون قوية
0

تواصل – فريق التحرير

أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، أن المملكة تفخر بتأسيسها هيئة وطنية للفضاء بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وقناعته بأهمية هذا القطاع الكبير لإحداث نقلات في المجالات العلمية والتقنية والاقتصادية.

وأوضح “بن سلمان”- خلال كلمة له في حفل عشاء رعته الهيئة السعودية للفضاء في هيوستن الأمريكية ونظمته جمعية مستكشفي الفضاء التي شارك سموه في تأسيسها عام 1985 – أن المملكة تنظر لهذا المجال بأهمية واهتمام بالغين لتكون المملكة مساهمة بشكل فائدة للبشرية جمعاء.

وأضاف “بن سلمان” أن تأسيس الهيئة السعودية للفضاء جاء امتدادا لأنشطة مبكرة بدأتها المملكة العربية السعودية في مجالات الفضاء منذ نهاية السبعينات الميلادية، وأخذت تتبلور مع أول رحلة فضاء شاركت فيها المملكة بفريق علمي وأول رائد فضاء عربي مسلم عام 1985م وبمشاركة فاعلة ومهمة لعلماء سعوديين بأبحاث علمية.

أعمال عظيمة فى المجال التقني

وقال الأمير سلطان بن سلمان إن الفريق العلمي الذي شارك في هذه المهمة الكبيرة رفع تقريرا للدولة لإنشاء كيان للعناية بمجالات الفضاء والاستفادة منه وتأسس على ضوء ذلك برنامج في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية قدم منذ ذلك الوقت أعمالا عظيمة وبحوثا كبيرة وأسهم في نقل وتوطين التقنية في مجالات الفضاء محليا والاستفادة منها في مجال الفضاء والاتصالات إلى جانب إطلاق أقمار صناعية بنيت وطورت بأيدي سعوديين.

وأضاف “بن سلمان” إنه استمرارا لهذه الجهود صدر قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- بتأسيس الهيئة السعودية للفضاء عام 1440هـ والتي أنيط بها جمع كل ما له علاقة بالفضاء والانطلاق نحو المستقبل، موضحاً سموه أن الهيئة السعودية للفضاء أكملت بناء الإستراتيجية الوطنية تمهيدا لرفعها للدولة لإقرارها ووضع كل المتطلبات لتأسيسها.

اتفاقيات مع عدة دول في مجال الفضاء

وتطرق الأمير سلطان في كلمته إلى الاتفاقية التي تم توقيعها بين الهيئة السعودية للفضاء ونظيرتها الروسية أمام خادم الحرمين الشريفين وفخامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الرياض قبل أيام، والتي تهدف إلى دعم الأبحاث العلمية والرحلات الفضائية المأهولة، مشيرا إلى أن هناك العديد من اتفاقيات التعاون مع دول عدة فالمملكة تتمتع بعلاقات طيبة مع الجميع وأن علاقات المملكة مع برنامجي الفضاء الأمريكي والأوروبي ستكون قوية.

جاء ذلك خلال حفل عشاء رعته الهيئة السعودية للفضاء في مدينة هيوستن الأمريكية، وبدعم من شركة أرامكو السعودية بمناسبة انعقاد أعمال الدورة الـ32 لمستكشفي الفضاء بحضور صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات، وصاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

وقد حضر الحفل نحو 130 رائد فضاء من دول العالم منها روسيا وأمريكا والعديد من دول العالم، كما حضر الحفل الملحق الثقافي السعودي في واشنطن الدكتور محمد العيسى، والقنصل العام للمملكة في هيوستن السفير سلطان عبدالله العنقري. يذكر أن الجمعية العالمية لمستكشفي الفضاء تأسست في عام 1985، وتعقد اجتماعات سنوية للمحترفين ورواد الفضاء لتبادل الخبرات، وزيادة الوعي حول أحدث الاكتشافات في علوم وهندسة الفضاء، وتشجع التعاون الدولي المؤدي إلى اكتشافات الفضاء، وقد استضافت المملكة العربية السعودية المؤتمر الخامس للجمعية في الرياض عام 1989 ،والمؤتمر الخامس والعشرين مرة أخرى في عام 2011.

 

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

حدث في مثل هذا اليوم.. قرار تاريخي للملك فيصل بن عبدالعزيز (فيديو)

حدث في مثل هذا اليوم.. قرار تاريخي للملك فيصل بن عبدالعزيز (فيديو)

عالم الاقتصاد «فيرليجر»: المملكة أصبحت بنك النفط المركزي فى العالم

عالم الاقتصاد «فيرليجر»: المملكة أصبحت بنك النفط المركزي فى العالم

«الخدمة المدنية» تكشف عن عدد الوظائف الشاغرة بالقطاع العام

«الخدمة المدنية» تكشف عن عدد الوظائف الشاغرة بالقطاع العام

هذا ما فعلته السفارة في لبنان لتسهيل عودة المواطنين إلى المملكة

هذا ما فعلته السفارة في لبنان لتسهيل عودة المواطنين إلى المملكة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

الطوفان القادم 16
مقالات

الطوفان القادم 16

المزيد
هو من يهجركم
تدوينات حرة

هو من يهجركم

المزيد
تغريدات.. وكشكولات 5
مقالات

تغريدات.. وكشكولات 5

المزيد
إلى كل شاب طموح
تدوينات حرة

إلى كل شاب طموح

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>