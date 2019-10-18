الأمير سلطان بن سلمان: علاقات المملكة مع برنامجي الفضاء الأمريكي والأوروبي ستكون قوية

تواصل – فريق التحرير

أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، أن المملكة تفخر بتأسيسها هيئة وطنية للفضاء بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وقناعته بأهمية هذا القطاع الكبير لإحداث نقلات في المجالات العلمية والتقنية والاقتصادية.

وأوضح “بن سلمان”- خلال كلمة له في حفل عشاء رعته الهيئة السعودية للفضاء في هيوستن الأمريكية ونظمته جمعية مستكشفي الفضاء التي شارك سموه في تأسيسها عام 1985 – أن المملكة تنظر لهذا المجال بأهمية واهتمام بالغين لتكون المملكة مساهمة بشكل فائدة للبشرية جمعاء.

وأضاف “بن سلمان” أن تأسيس الهيئة السعودية للفضاء جاء امتدادا لأنشطة مبكرة بدأتها المملكة العربية السعودية في مجالات الفضاء منذ نهاية السبعينات الميلادية، وأخذت تتبلور مع أول رحلة فضاء شاركت فيها المملكة بفريق علمي وأول رائد فضاء عربي مسلم عام 1985م وبمشاركة فاعلة ومهمة لعلماء سعوديين بأبحاث علمية.

أعمال عظيمة فى المجال التقني

وقال الأمير سلطان بن سلمان إن الفريق العلمي الذي شارك في هذه المهمة الكبيرة رفع تقريرا للدولة لإنشاء كيان للعناية بمجالات الفضاء والاستفادة منه وتأسس على ضوء ذلك برنامج في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية قدم منذ ذلك الوقت أعمالا عظيمة وبحوثا كبيرة وأسهم في نقل وتوطين التقنية في مجالات الفضاء محليا والاستفادة منها في مجال الفضاء والاتصالات إلى جانب إطلاق أقمار صناعية بنيت وطورت بأيدي سعوديين.

وأضاف “بن سلمان” إنه استمرارا لهذه الجهود صدر قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- بتأسيس الهيئة السعودية للفضاء عام 1440هـ والتي أنيط بها جمع كل ما له علاقة بالفضاء والانطلاق نحو المستقبل، موضحاً سموه أن الهيئة السعودية للفضاء أكملت بناء الإستراتيجية الوطنية تمهيدا لرفعها للدولة لإقرارها ووضع كل المتطلبات لتأسيسها.

اتفاقيات مع عدة دول في مجال الفضاء

وتطرق الأمير سلطان في كلمته إلى الاتفاقية التي تم توقيعها بين الهيئة السعودية للفضاء ونظيرتها الروسية أمام خادم الحرمين الشريفين وفخامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الرياض قبل أيام، والتي تهدف إلى دعم الأبحاث العلمية والرحلات الفضائية المأهولة، مشيرا إلى أن هناك العديد من اتفاقيات التعاون مع دول عدة فالمملكة تتمتع بعلاقات طيبة مع الجميع وأن علاقات المملكة مع برنامجي الفضاء الأمريكي والأوروبي ستكون قوية.

جاء ذلك خلال حفل عشاء رعته الهيئة السعودية للفضاء في مدينة هيوستن الأمريكية، وبدعم من شركة أرامكو السعودية بمناسبة انعقاد أعمال الدورة الـ32 لمستكشفي الفضاء بحضور صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات، وصاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

وقد حضر الحفل نحو 130 رائد فضاء من دول العالم منها روسيا وأمريكا والعديد من دول العالم، كما حضر الحفل الملحق الثقافي السعودي في واشنطن الدكتور محمد العيسى، والقنصل العام للمملكة في هيوستن السفير سلطان عبدالله العنقري. يذكر أن الجمعية العالمية لمستكشفي الفضاء تأسست في عام 1985، وتعقد اجتماعات سنوية للمحترفين ورواد الفضاء لتبادل الخبرات، وزيادة الوعي حول أحدث الاكتشافات في علوم وهندسة الفضاء، وتشجع التعاون الدولي المؤدي إلى اكتشافات الفضاء، وقد استضافت المملكة العربية السعودية المؤتمر الخامس للجمعية في الرياض عام 1989 ،والمؤتمر الخامس والعشرين مرة أخرى في عام 2011.