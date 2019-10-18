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بعد تسليمه لوزارة المالية.. مصادر: تنفيذ مشروع عملاق بمقر القنصلية الأمريكية السابق بجدة
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تواصل – فريق التحرير:

تسلمت وزارة المالية، ممثلة بهيئة عقارات الدولة، أمس أرض القنصلية الأمريكية بجدة والمباني المقامة عليها، تمهيدا لتسليمها لصندوق الاستثمارات العامة.

وأشارت مصادر مطلعة وفقاً لصحيفة “عكاظ” إلى أن مشروعاً حيوياً عملاقا سيقام قريبا على الأرض، البالغة مساحتها أكثر من 121 ألف متر مربع، وتتميز الأرض بموقع إستراتيجي يطل على 4 شوارع، إذ يحدها من الجنوب شارع فلسطين، ومن الشرق شارع حائل، ومن الغرب طريق الملك عبدالعزيز، ومن الشمال شارع هيئة عقارات الحمراء.

يذكر أن القنصلية الأمريكية انتقلت في 22 سبتمبر 2019 إلى مقرها الجديد بحي المحمدية، بعد أكثر من 65 عاما في مقرها القديم.

 

 

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