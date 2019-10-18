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تنبيه مهم من سفارة المملكة للمواطنين في لبنان

تنبيه مهم من سفارة المملكة للمواطنين في لبنان
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تواصل – فريق التحرير:

نبهت سفارة المملكة بالعاصمة اللبنانية بيروت المواطنين السعوديين إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن التظاهرات والاحتجاجات التي تشهدها لبنان.

وقالت السفارة عبر حسابها الرسمى بموقع “تويتر”: “نظراً للأوضاع الأمنية الراهنة التي تشهدها الجمهورية اللبنانية، وحرصا على سلامة المواطنين السعوديين، تود سفارة المملكة العربية السعودية في بيروت من جميع المواطنين المقيمين والزائرين أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن أماكن التظاهرات والاحتجاجات”.

وطالبت السفارة من جميع المواطنين السعوديين المقيمين والزائرين في حال الطوارئ التواصل مع السفارة على الأرقام التالية هواتف السفارة في بيروت: 009611762722 وأيضا على الرقم 009611762711 ورقم شؤون المواطنين 0096176026555 .

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