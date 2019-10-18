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المعلمي: نطالب السلطات السورية بتنفيذ جميع القرارات الخاصة باستخدام الأسلحة الكيماوية

المعلمي: نطالب السلطات السورية بتنفيذ جميع القرارات الخاصة باستخدام الأسلحة الكيماوية
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تواصل – واس:

طالب المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، السلطات السورية بالتعاون الكامل مع الفرق المعنية بتنفيذ جميع القرارات ذات الصلة باستخدام الأسلحة الكيميائية.

جاء ذلك في رد المعلمي، على ما بدر من مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة تجاه المملكة، خلال جلسة النقاش العام لأعمال لجنة نزع السلاح والأمن الدولي في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال السفير المعلمي: النظام السوري مستمر في التنصل من التزاماته القانونية الواردة في قرار الدول الاطراف في معاهدة حظر الاسلحة الكيميائية في دورته الاستثنائية الرابعة ومن قرار مجلس الأمن الدولي رقم ٢٢١٨ عام ٢٠١٣م الذي يدعو سوريا الى التعاون بشكل كامل مع منظمة حضر الاسلحة الكيميائية.

وأكد أن هناك تباين وعدم اتساق في بيان الإعلان الأولي لسوريا وإفادتها الاحقة بشأن تدمير مخزونها من الاسلحة الكيميائية على الرغم من وجود تقارير تثبت استخدام الاسلحة الكيميائية في سوريا من قبل الحكومة السورية، إضافة إلى تقارير فرق تقصي الحقائق السابقة التي اثبتت استخدام سوريا للاسلحة الكيميائية.

وأضاف معالي السفير المعلمي قائلاً: أن المملكة العربية السعودية قدمت للبنان كل ما لديها من إمكانيات ومساعدات لتنمية لبنان الشقيق، أما سوريا قدمت للبنان المليشيات الإرهابية مثل حزب الله وقدمت للبنان التدخل العسكري الذي أضاع على لبنان سنوات طويلة من التقدم والتنمية، وقدمت للبنان التفجير والقتل ليس فقط لرؤساء الوزراء اللبنانيين وإنما حتى للصحفيين مثل سليم اللوزي الذي قتلته السلطات السورية في لبنان.

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