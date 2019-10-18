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تلاوة خاشعة للشيخ الدوسري من صلاة العشاء بالمسجد الحرام (فيديو)

تلاوة خاشعة للشيخ الدوسري من صلاة العشاء بالمسجد الحرام (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للشيخ ياسر الدوسري، إمام المسجد الحرام، من صلاة العشاء أمس الخميس بمكة المكرمة.

وقرأ الشيخ الدوسري آيات من سورة إبراهيم بصوت خاشع، في قراءة وجلت منها القلوب ودمعت العيون في أجواء روحانية بالمسجد الحرام.

يذكر أنه صدرت في وقت سابق، الموافقة الكريمة على تعيين عدد من الأئمة والخطباء بالحرمين الشريفين؛ حيث تم تعيين الشيخ ياسر الدوسري إماما للمسجد الحرام.

كما تم تعيين الشيخ الدكتور خالد بن سليمان المهنا والشيخ الدكتور أحمد بن علي الحذيفي إمامين في المسجد النبوي.

وصدرت الموافقة أيضا على أئمة في الحرمين الشريفين على أن يكونوا خطباء وهم الشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة والشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني خطباء في المسجد الحرام وفضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن طالب حميد خطيبا للمسجد النبوي.

 

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