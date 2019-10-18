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نائب وزير الدفاع يبحث تعزيز أوجه التعاون مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي

نائب وزير الدفاع يبحث تعزيز أوجه التعاون مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي
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تواصل – واس:

استقبل نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، أول أمس الأربعاء في مكتبه بالرياض، مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية ديفيد هايل.

ونوه الأمير خالد بن سلمان بعمق العلاقات التاريخية والإستراتيجية التي تربط المملكة بالولايات المتحدة، مشددًا على أهمية تلك العلاقة في خدمة الأمن والسلم الإقليمي والدولي، وتحقيق مصالح الشعبين الصديقين.

واستعرض نائب وزير الدفاع والمسؤول الأمريكي، أوجه التعاون المختلفة بين البلدين، وسبل تعزيزها في المجالات كافة، كما بحثا مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، والجهود المشتركة في مكافحة الإرهاب ودعم الأمن والاستقرار في المنطقة بما يجنبها التهديدات والتدخلات الخارجية. كما تطرقت المحادثات إلى مستجدات الوضع القائم في اليمن ودور تحالف دعم الشرعية في تعزيز أمن واستقرار اليمن من النواحي العسكرية والسياسية والإنسانية.

وجدد مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية، التأكيد على دعم بلاده الجهود الدبلوماسية للدفع بالعملية السياسية في اليمن بوساطة الأمم المتحدة، منوهًا بالعلاقات المتينة بين المملكة والولايات المتحدة والتزام البلدين بالعمل المشترك لمواجهة سلوك إيران العدائي في المنطقة وسعيهما لتعزير الأمن والاستقرار.

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