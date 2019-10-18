«صحة المدينة» تكشف تفاصيل إخلاء مستشفى الأنصار

تواصل – فريق التحرير:

كشفت الشؤون الصحية في منطقة المدينة المنورة، تفاصيل إخلاء مستشفى الأنصار بالكامل من المرضى، بسبب شقوق وتصدعات المبنى الإداري المجاور.

وقال المتحدث الإعلامي للشؤون الصحية في المدينة: “إنه تم رصد بعض الشروخ والتصدعات في المبنى الإداري الملاصق لمستشفى الأنصار، وتم تشكيل فريق هندسي بمشاركة لجنة المباني الآيلة للسقوط بالمنطقة، والوقوف على الموقع، حيث أوصت بضرورة إخلاء المبنى”.

وأضاف أنه على الفور تم تنفيذ خطة الطوارئ المعتمدة في مثل هذه الحالات، بمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة، حيث اتخذت الشؤون الصحية الإجراءات الاحترازية اللازمة بإخلاء المستشفى بالكامل، ونقل المرضى إلى المستشفيات داخل المدينة المنورة، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة مع استكمال الخطط العلاجية المطلوبة.

وأشار متحدث صحة المدينة إلى أن هذا الإجراء يأتي حفاظاً على سلامة المرضى والعاملين في مستشفى الأنصار.