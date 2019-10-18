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جمارك الكويت تحبط محاولة تهريب نادرة.. عملات معدنية مزورة 

جمارك الكويت تحبط محاولة تهريب نادرة.. عملات معدنية مزورة 
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تواصل – وكالات:

تمكنت الجمارك الكويتية من إحباط محاولة تهريب عملات معدنية كويتية من فئة 100 فلس إلى السوق المحلية، بإجمالي 2000 دينار، في قضية هي الأولى من نوعها، فيما يتعلق بتهريب العملات المعدنية.

واشتبه رجال المستودعات الجمركية في “الجمرك الجوي” في طرد قادم من دولة آسيوية عبر إحدى شركات الشحن، ويزن نحو 127 كيلوجراماً وبفتحه، وفقاً لـ “الرأي”الكويتية، تبين أن محتوياته هي عملات نقدية معدنية تُهرب لأول مرة إلى السوق المحلية.

وبفحص تلك الكمية الكبيرة من العملات المعدنية من فئة 100 فلس، تبين أنها جميعاً مقلدة بشكل يصعب اكتشافه من قبل غير المختصين، إلا أن يقظة وكفاءة رجال المنافذ الجمركية أبطلت محاولة التهريب الغريبة.

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