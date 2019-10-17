مطَّلقة تعول 4 أبناء تشكو توقف الدعم.. «حساب المواطن» يرد

تواصل – فريق التحرير:

تفاعل برنامج حساب المواطن، مع شكوى مواطنة مطلقة تعول 4 أطفال، بعد توقف الدعم عنها، رغم حاجتها للدعم للمساعدة في تربية أبنائها.

ورد البرنامج عبر حساب خدمة العملاء بقوله: “إنه في حال كانت حالة المستفيدة الاجتماعية “مطلقة” ولديك تابعان لا بد من إرفاق المستندات المطلوبة “صك ولاية أو إثبات احتضان” حتى يتم صرف الدعم بعد انطباق باقي المعايير”.

وشدد برنامج حساب المواطن على أن الدعم يصرف حسب معايير الاستحقاق والتي تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.

يذكر أن برنامج حساب المواطن أودع في وقت سابق 2.6 مليار ريال مخصص دعم شهر أكتوبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة 83% ليتجاوز عددهم الـ 12.6 مليون مستفيد وتابع.

وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 12.8 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 55.6 مليار ريال منها 394 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.