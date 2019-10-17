«تعليم الرياض» تمنع بعض المنتجات من دخول المدارس.. تضر بصحة الطلاب

تواصل – فريق التحرير:

وجهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض جميع المدارس الابتدائية الحكومية والأهلية بنين وبنات، بمنع بيع منتجات الفول السوداني في المقاصف المدرسية.

وأوضح المتحدث الرسمي في تعليم الرياض علي بن محمد الغامدي، أن المنع جاء حرصاً على من يعانون من الطلاب والطالبات في المرحلة الابتدائية من حساسية من الفول السوداني؛ حيث إن المصابين من الطلبة في هذه المرحلة العمرية قد لا يميزون المنتجات المحتوية على الفول السوداني أو يدركون خطورة تناولها، بخلاف الطلبة في المرحلتين المتوسطة والثانوية.

وأشار الغامدي إلى أنه سيتم إلزام متعهدي المقاصف المدرسية في مدارس المرحلة المتوسطة والثانوية بوضع تحذير على بطاقة المنتجات التي تدخل ضمن مكونات الفول السوداني.