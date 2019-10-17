الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

أمر ملكي: تعيين «أيمن السياري» نائباً لمحافظ مؤسسة النقد

أمر ملكي: تعيين «أيمن السياري» نائباً لمحافظ مؤسسة النقد

سيارة تقودها امرأة تقتحم مطعماً في جدة.. فيديو يوثق لحظة وقوع الحادث

سيارة تقودها امرأة تقتحم مطعماً في جدة.. فيديو يوثق لحظة وقوع الحادث

مصادر تكشف عن مفاجأة بشأن مقتل مواطنة داخل شقتها بـ«ضباء»

مصادر تكشف عن مفاجأة بشأن مقتل مواطنة داخل شقتها بـ«ضباء»

إجبار وافد على توقيع «سندات» وحجز جواز سفره.. بلاغ ضد مواطن بالرياض

إجبار وافد على توقيع «سندات» وحجز جواز سفره.. بلاغ ضد مواطن بالرياض

بشرى سارة من «سكني» لمنسوبي وزارة العدل.. خصومات وعروض خاصة

بشرى سارة من «سكني» لمنسوبي وزارة العدل.. خصومات وعروض خاصة
0

تواصل – واس:

وقع وزير الإسكان ماجد بن عبد الله الحقيل، ووزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، اليوم الخميس، بمقر الهيئة العامة للعقار بمدينة الرياض اتفاقية تعاون بين وزارة العدل وبرنامج “سكني”، يتولى من خلالها البرنامج تقديم خدمات إسكانية لمنسوبي وزارة العدل، تشمل المستفيدين المدرجين في قوائم وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، وذلك في إطار مهام إدارة العلاقات الحكومية التي استحدثتها وزارة الإسكان للعناية بمنسوبي الجهات الحكومية الأخرى وتوفير الدعم والتسهيلات لتملك المسكن الاول.

وتتضمن الاتفاقية التنسيق بين البرنامج والوزارة، لتقديم عروض خاصة لمنسوبي الوزارة تشمل توفير خصم خاص على هامش الربح لمن يزيد دخلهم الشهري عن 14 ألف ريال، ولمن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال دعم كامل للأرباح من إجمالي مبلغ التمويل الذي يصل الى 500 ألف ريال، وإلغاء الرسوم الإدارية عبر الجهات التمويلية التي ستتواجد في معرض سكني، والذي سيقام داخل مقر وزارة العدل للتعريف ببرامج ومنتجات القرض العقاري من خلال برنامج “سكني”، كما يتيح المعرض مشاركة عدد من المطورين العقاريين لعرض مشاريعهم الإسكانية على منسوبي “العدل” بخصومات حصرية خلال فترة إقامة المعرض.

كما تتضمن الاتفاقية تقديم برنامج “سكني” خدمة المستشار العقاري في فروع وزارة العدل، لتقديم أفضل التوصيات التمويلية والحلول العقارية، وتطوير حلول سكنية تمويلية لمنسوبي الوزارة، إضافة إلى تواجد موظفي الاستحقاق المباشر للتأكد من حالات التسجيل، إذ تهدف الاتفاقية إلى تفعيل الشراكة بين القطاعات الحكومية لتقديم خدمات مميزة لمنسوبيها وإيجاد بيئة عمل جاذبة، وكذلك الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية الأخرى.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

إصدار 95 ألف شهادة إعفاء من ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول

إصدار 95 ألف شهادة إعفاء من ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول

بالأسماء.. تكليفات جديدة في وزارة العدل وتعيين متحدثاً رسمياً

بالأسماء.. تكليفات جديدة في وزارة العدل وتعيين متحدثاً رسمياً

الاستفادة من دعم «تجديد المساكن».. في 7 خطوات

الاستفادة من دعم «تجديد المساكن».. في 7 خطوات

خادم الحرمين يأمر بترقية وتعيين 95 قاضياً في وزارة العدل

خادم الحرمين يأمر بترقية وتعيين 95 قاضياً في وزارة العدل

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

تغريدات.. وكشكولات 5
مقالات

تغريدات.. وكشكولات 5

المزيد
إلى كل شاب طموح
تدوينات حرة

إلى كل شاب طموح

المزيد
لا ملتقى .. لا مؤتمر
مقالات

لا ملتقى .. لا مؤتمر

المزيد
الواضح منا… دائماً يضيء مثل الشمس!!
مقالات

الواضح منا… دائماً يضيء مثل الشمس!!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>