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مايكروسوفت تحدث برمجيات ألعاب «Xbox One».. مزايا جديدة للوالدين

مايكروسوفت تحدث برمجيات ألعاب «Xbox One».. مزايا جديدة للوالدين
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تواصل – وكالات:

أعلنت شركة مايكروسوفت عن إطلاق تحديث لبرمجيات جهاز الألعاب Xbox One لإتاحة المزيد من التحكم العائلي.

وأوضحت الشركة الأمريكية أنه يمكن للوالدين الآن تحديد الوقت، الذي يقضيه الطفل مع ألعاب أو تطبيقات معينة مثل خدمات بث الفيديو.

وتتيح هذه التحديثات العديد من المزايا الجديدة بحساب المستخدم الخاص بالطفل ومجموعة عائلة مايكروسوفت، وبالتالي تنطبق على كل الأجهزة، فعلى سبيل المثال لا يمكن للطفل أن يستنفد الوقت المحدد له على جهاز الألعاب Xbox One لينتقل بعدها ببساطة للعب على كمبيوتر يعمل بنظام ويندوز 10، فضلاً عن أن أجهزة أندرويد المزودة بمشغل مايكروسوفت تخضع للرقابة الشاملة.

كما تتيح مايكروسوفت الآن إمكانية تحديد أي الألعاب، التي يمكن للطفل لعبها مع أشخاص بعينهم، وذلك استكمالا لخاصية تحديد الأصدقاء والمعارف، التي يمكن للطفل اللعب معهم على جهاز Xbox One أو كمبيوترات ويندوز عبر شبكة الإنترنت.

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