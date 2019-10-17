«المرور» تكشف موعد تطبيق المخالفات على «المركبات الخليجية»

تواصل – فريق التحرير:

أكد مدير مرور المنطقة الشرقية العقيد مهندس علي الزهراني، أن تطبيق المخالفات المرورية على المركبات التي تحمل اللوحات الخليجية سيكون من بداية نوفمبر المقبل.

وأضاف الزهراني، في مداخلة مع “قناة الإخبارية”، أنه سيتم منع خروج المركبة عبر المنافذ البرية ما لم تسدد قيمة المخالفات المسجلة عليها.

وأشار إلى أنه سيتم ضبط المخالفين عبر منفذي الرقعي والخفجي والبطحاء، مؤكداً أنه لن يتم السماح لهذه المركبات بالخروج حتى تسدد مخالفاتها المرورية، من خلال نقاط تتحكم فيها إدارات المرور.

جاء ذلك القرار بعد تزايد ارتكاب المخالفات من بعض المركبات التي تحمل اللوحات الخليجية.