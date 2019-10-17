من هو «أيمن السياري» نائب محافظ «مؤسسة النقد» الجديد؟

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تواصل – فريق التحرير:

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الخميس، أمراً ملكياً بتعيين أيمن بن محمد بن سعود السياري، نائباً لمحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي بالمرتبة الممتازة.

يذكر أن السياري حاصل على درجة بكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران، وأكمل برنامج الإدارة العامة من كلية هارفارد للأعمال، وهو حاصل على شهادة زمالة المحاسبين القانونيين (CFA) كمحلل مالي معتمد.

كما حصل السياري على درجة الماجستير في إدارة الأعمال تخصص مالية من جامعة جورج واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية.

وكان السياري قد انضم إلى مؤسسة النقد العربي في عام 1999م وعُيّن وكيلاً للاستثمار في عام 2013م، وتولى خلال فترة عمله مسؤولية تأسيس استراتيجية الدين العام للمملكة، كما أشرف منذ عام 2015م على برنامج الإصدار المحلي السيادي المقوّم بالريال السعودي بالإنابة عن وزارة المالية.

كما تولى السياري قيادة فريق التقييم الائتماني السيادي للمملكة العربية السعودية، وكان عضواً رئيساً في فريق برنامج إصدار أدوات الدين الدولية، الذي نجح بإصدار سندات بقيمة 17.5 مليار دولار أمريكي، بالإضافة إلى ترتيب قرض دولي مشترك بمبلغ 10 مليارات دولار أمريكي.

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