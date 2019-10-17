«حقوق الإنسان» تكشف ضوابط دعاوى المنع من السفر.. 3 أوقات محظورة

تواصل – فريق التحرير:
شددت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، على أنه من حق المدعى عليه حال رفع دعوى مستعجلة ضده لمنعه من السفر، أن يحصل على تعويض مناسب يحدده القاضي لما لحق به من أضرار، متى ظهر أن المدعي غير محق في دعواه.
وقالت الهيئة، في بيان لها، إنه يمنع تبليغ المدعى عليه في مكان إقامته قبل شروق الشمس ولا بعد غروبها ولا في أيام العطل الرسمية، إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من القاضي، وذلك وفق نظام المرافعات الشرعية.
وأضافت أنه من حق المدعي والمدعى عليه أن تسمع المحكمة خصومتهما، خارج اختصاصها المكاني، طالما حضرا من تلقاء نفسيهما، وأن تنظر المحكمة في خصومتهما حتى وإن حضرا في غير وقت الجلسة المحددة ما أمكن ذلك.