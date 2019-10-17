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«حقوق الإنسان» تكشف ضوابط دعاوى المنع من السفر.. 3 أوقات محظورة

«حقوق الإنسان» تكشف ضوابط دعاوى المنع من السفر.. 3 أوقات محظورة
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تواصل – فريق التحرير:

شددت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، على أنه من حق المدعى عليه ‏حال رفع دعوى مستعجلة ضده لمنعه من السفر، أن يحصل على ‏تعويض مناسب يحدده القاضي لما لحق به من أضرار، ‏متى ظهر أن المدعي غير محق في دعواه.‏ ‎

وقالت الهيئة، في بيان لها، إنه يمنع تبليغ المدعى عليه في ‏مكان إقامته قبل شروق الشمس ولا بعد غروبها ولا في أيام ‏العطل الرسمية، إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من ‏القاضي، وذلك وفق نظام المرافعات الشرعية.‏

وأضافت أنه من حق المدعي والمدعى عليه أن تسمع ‏المحكمة خصومتهما، خارج اختصاصها المكاني، طالما حضرا ‏من تلقاء نفسيهما، وأن تنظر المحكمة في خصومتهما حتى وإن ‏حضرا في غير وقت الجلسة المحددة ما أمكن ذلك‎.

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