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تنبيه مهم من سفارة المملكة في إسبانيا للمواطنين

تنبيه مهم من سفارة المملكة في إسبانيا للمواطنين
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تواصل- فريق التحرير:

نبهت سفارة المملكة لدى إسبانيا، اليوم الخميس، المواطنين والمواطنات الموجودين أو القادمين لمدينة برشلونة إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر بسبب المظاهرات الجارية حالياً في المدينة، داعية للابتعاد عن أماكن التجمعات حرصاً على أمنهم وسلامتهم.

كما دعت السفارة عبر حسابها الرسمى في «تويتر» إلى متابعة ما يصدر من إرشادات وتعليمات من قبل السلطات الأمنية في مدينة برشلونة والالتزام بها، داعية إلى التواصل مع قسم شؤون السعوديين في السفارة عند طلب المساعدة على أرقام الطوارئ التالية: برشلونة 0034690011111، مدريد 0034672538005.

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