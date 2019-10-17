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وفاة عاملين جراء اصطدام دراجتهما النارية بمركبة مسرعة في عفيف

وفاة عاملين جراء اصطدام دراجتهما النارية بمركبة مسرعة في عفيف
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تواصل – عفيف:

توفي عاملان بنجلاديشيان، صباح اليوم الخميس، جراء حادث تصادم بين دراجتهما النارية ومركبة أخرى على الشارع العام في عفيف.

وتعود التفاصيل، إلى أن الحادث وقع في منطقة كثيرة الحركة وترتفع بها معدلات حوادث الدهس؛ حيث حاول العاملان عبور الطريق للجهة الأخرى، حين اصطدمت بهم مركبة مسرعة، مما أدى إلى وفاتهما على الفور، فيما لم تسجل أي إصابة لطرف الحادث الآخر.

إلى ذلك، باشرت فِرَق المرور موقع الحادث، وتم نقل جثمان المتوفييْن لثلاجة الموتى بمستشفى عفيف، والتحفظ على قائد المركبة لاستكمال الإجراءات اللازمة.

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