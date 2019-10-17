هل يجوز التصدق تطوعاً لمن عليه دَين بمبالغ كبيرة؟.. «الخثلان» يُجيب (فيديو)

تواصل – الرياض:

قال أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الإمام محمد بن سعود الدكتور سعد الخثلان، إنه ليس من الجائز للشخص أن يتصدق تطوعاً وعليه ديون بمبالغ كبيرة.

جاء ذلك رداً على سؤول ورد للخثلان في برنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، بشأن مدى جواز التصدق لمَن عليه ديون كبيرة، إنه ليس له أن يتصدق بالمبالغ الكبيرة المؤثرة؛ لأن سداد الديون مُقدم على صدقة التطوع.

وأوضح أنه ليس من الحكمة أن يتصدق الإنسان بصدقة تطوع وهي غير واجبة عليه ويترك الدين الواجب عليه، لذا اتفق أهل العلماء على عدم جواز التصدق بالمبالغ الكبيرة من قبل الشخص المدين، كما اختلفوا على الصدقة مع الديون وإن كانت المبالغ يسيرة أيضاً.

ولفت إلى أنه ينبغي على المدين الحرص على سداد الديون، مبيناً أن الأحاديث النبوية بيّنت مدى خطورة المماطلة في تأدية حقوق الناس.