تعليق وصول ألفي عاملة أوغندية بسبب تعطل «النظام الإلكتروني»

تواصل – الرياض:

قالت مكاتب استقدام وطنية إن استمرار تعطل النظام الإلكتروني في سفارة المملكة بأوغندا منذ أكتوبر الجاري، سيعرضها لغرامة الـ30% بسبب تأخير وصول العمالة، لافتين إلى تعطل وصول أكثر من 2000 معاملة.

وأوضحت مصادر – وفقاً لـ”عكاظ”- أن النظام الإلكتروني معطل منذ أسبوعين، وعمل لمدة يوم واحد (8 أكتوبر)، ثم عاود التعطل، الذي يعد الثالث من نوعه خلال الأشهر الأخيرة، مشيرة إلى أن مدة العطل الأطول كانت لمدة شهر تقريبا في يونيو الماضي.

وبينت المصادر أن معدل المعاملات التي يتم إنجازها يوميا في السفارة لا تقل عن 300 معاملة، والنظام الإلكتروني بالسفارة مرتبط بالبوابة الإلكترونية «مساند» التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى وزارة الخارجية الأوغندية.

وأضافت المصادر أن السفارة السعودية كانت تتعامل مباشرة مع السفارة الأوغندية، والتي تعاقدت أخيرا (منذ شهرين) مع مكتب وسيط لتقديم المعاملات، والذي يستقبل جميع المعاملات من المكاتب الأوغندية وينجزها بالسفارة مقابل 10 دولارات للمعاملة الواحدة، لافتة إلى أن معظم الدول المصدرة للعمالة يوجد فيها مكاتب وسطاء للتعامل مع السفارة السعودية في تلك الدول، باستثناء الفلبين.