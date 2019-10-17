«النقد الدولي»: انكماش الاقتصاد الإيراني 9.5% مع تشديد العقوبات

تواصل – وكالات:

قال صندوق النقد الدولي، إنه يتوقع انكماش الاقتصاد الإيراني بـ 9.5% في 2019، انخفاضاً من تقدير سابق لانكماش بـ6%، مع تأثر طهران بتشديد العقوبات الأمريكية.

ولا تبعد توقعات صندوق النقد، ضمن تقريره لتوقعات الاقتصاد العالمي، عن تقديرات البنك الدولي في الأسبوع الماضي، الذي قال إن الاقتصاد الإيراني سيختم السنة المالية 2019-2020 بما يعادل 90% مما كان عليه قبل عامين.

وتوقع صندوق النقد سابقاً، انكماش اقتصاد إيران 6% هذا العام، قبل قرار واشنطن في أبريل الماضي، إنهاء استثناءات ظلت معمولاً بها لستة أشهر كانت تسمح لأكبر ثمانية مشترين للنفط الإيراني بمواصلة استيراد كميات محدودة.

وقال الصندوق إن إيران، شأنها شأن اقتصادات أسواق ناشئة أخرى، تواصل مواجهة “محنة عسيرة على صعيد الاقتصاد الكلي”.

وتراجعت العملة الإيرانية بعد إعادة فرض العقوبات، ما سبب تعطيلاً في التجارة الخارجية لإيران ورفع التضخم السنوي، الذي يتوقع صندوق النقد أن يبلغ 35.7% هذا العام.