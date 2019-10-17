ماذا يحدث لمخ الإنسان في حال تراجع دخله الشهري؟.. دراسة توضح

تواصل- وكالات:

توصلت دراسة أمريكية نشرت مؤخراً بدورية “نيورولوجي” العلمية إلى أن من يتعرضون لخفض رواتبهم تتراجع لديهم تقييمات الوظائف الإدراكية والعقلية في منتصف العمر، مقارنة بأصحاب الدخل المستقر.

وفحص باحثو كلية “ميلمان” للصحة العامة بجامعة كولومبيا في نيويورك ، بيانات الدخل لنحو عقدين منذ العام 1990 لـ3287 مشاركًا تراوحت أعمارهم ما بين 23 و35 عاما، إذ سجل ذو الدخول المتقلبة تراجعا كبيرا في الإدراك، خصوصا في سرعة تنفيذ المهام .

وعلقت المسئولة عن طاقم إعداد الدراسة أدينا الهازوري قائلة : “تزيد تقلبات الدخل والظروف الاقتصادية السلبية من التعرض للكثير من عوامل الخطر التي تؤثر على صحة المخ، فمن يشهدون تقلبا كبيرا في دخولهم يتعرضون أيضا لعوامل الإصابة بأمراض القلب والأوعية والاكتئاب والتوتر، وهو ما يرتبط بدوره بتراجع في الصحة العقلية ما يؤدي للخلل والعته”.

وأكدت الدراسة أن انخفاض الدخل أكثر من مرة له تأثير أسوأ على صحة المخ من انخفاضه مرة واحدة ولو بنسبة كبيرة.