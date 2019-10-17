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خبراء تقنية يكشفون مفاجأة صادمة بشأن بيانات المستخدمين لدى شركة «أبل»

خبراء تقنية يكشفون مفاجأة صادمة بشأن بيانات المستخدمين لدى شركة «أبل»
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تواصل – وكالات:

كشف خبراء تقنية أمريكيون عن تعمد شركة «أبل» على تسريب البيانات الشخصية لمستخدمي متصفح «سفاري» وبروتوكولات الإنترنت الخاصة بهم لصالح شركة تينسنت الصينية التابعة للحزب الشيوعي في البلاد.

وأوضح الخبراء أنه يتم تسجيل البروتوكولات بواسطة «تينسنت» أو «قوقل» عند استخدام المتصفح، بينما قالت «أبل»: «ستظهر رسالة تحذيرية تنبه المستخدمين عند الدخول إلى المواقع الاحتيالية، كوسيلة لتعزيز التصفح الآمن والتحقق من كل موقع وصفحة ويب يزورونها مع رؤية قائمة محدثة بشكل مستمر بقوائم الويب الضارة.

وأكد الخبراء أن حماية المستخدمين من المتصفح غير ممكنة، لأن «أبل» تعيد تنشيط ميزة الويب الاحتيالي بعد كل مرة يحاول فيها المتصفح إيقاف تشغيلها من إعداد متصفح «سفاري»، لاسيما أن نظام تشغيل iOS12.2 يضع «سفاري» كمتصفح افتراضي على تلك الأجهزة الأكثر شعبية.

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