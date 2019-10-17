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«الأمان الأسري»: ثلث الطلاب في المدارس يتعرضون للتنمر الجسدي واللفظي

«الأمان الأسري»: ثلث الطلاب في المدارس يتعرضون للتنمر الجسدي واللفظي
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تواصل – الرياض:

أعلن برنامج الأمان الأسري الوطني بالتعاون مع وزارة التعليم وعدد من الجهات ذات العلاقة؛ عن إطلاقه قريبا حملة لإعداد المدربين في إدارات التعليم على مستوى مدارس منطقة مكة المكرمة تستهدف المرشدين الطلابيين لمواجهة إشكالية التنمر بين الطلاب في المدارس.

أوضح ذلك المدير التنفيذي للبرنامج الدكتور ماجد العيسى، وقال إن دور البرنامج يتمثل في إعداد المدربين في إدارات التعليم لتدريب المرشدين الطلابيين الذين يتعاملون مباشرة مع مشكلات الطلبة واتخاذ الإجراءات اللازمة وإحالة الطلاب الذين يعانون من تجذر التنمر إلى الوحدات الإرشادية المتخصصة لمعالجتهم سلوكيا، وفقاً لـ”عكاظ”.

وأشار العيسى إلى أن البرنامج سيتم تطبيقه بشكل منهجي وقياس الأثر من مدى تطبيقه. موضحا أن برنامج الأمان الأسري قام في وقت سابق بإعداد برنامج لمناهضة تنمر الطلاب ونفذ في وزارة التعليم و ينبغي تنشيطه بشكل مستمر في المراحل القادمة بتنفيذ الحملة بشكل منهجي.

وحول إحصائية التنمر في المدارس قال العيسى «قياس المشكلة يتم بالكيفية والكمية»، معترفا في ذات الوقت بأن لديهم مشكلة في تحديد وتوثيق حالات التنمر لأن بعض المدارس تقلل من حجم المشكلة ما يؤثر على عملية الرصد الإحصائي للحالات بشكل دقيق.

وأكد المدير التنفيذي لبرنامج الأمان الاسري أن البرامج الوقائية غير كافية الأمر الذي يجعل مشكلة التنمر مرشحة للزيادة، مبينا أن من واقع الدراسات التي أجريناها تبين أن ثلث الطلاب والطالبات في مدارس التعليم العام يتعرضون للتنمر بمعنى أن كل 1 من 3 طلاب يتعرض للتنمر الجسدي واللفظي والمعنوي إلى جانب التنمر الإلكتروني.

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