7 فوائد صحية للمشي ليلاً.. تعرّف عليها

تواصل – وكالات:

يُعد المشي من الرياضات المهمة والمفيدة للحفاظ على صحة الجسم، إلا أن المختصين يؤكدون أن ممارسة المشي ليلاً ولمدة 30 دقيقة أكثر فائدة.

وحسبما أكد المختصون، فإن ممارسة رياضة المشي ليلاً بجانب أنه يترك أثراً إيجابياً على العقل فله فوائد صحية عديدة، أهمها:

الشعور بالراحة: بعد يوم طويل من الإرهاق والتعب، فإن المشي ليلاً يمنحك شعوراً بالاسترخاء والانتعاش والراحة، ويعمل على عضلاتك التي لا تستخدمها كثيراً أثناء اليوم، لذلك يعزز مستويات الطاقة في جسمك، ويقلل من خطر الإصابة بالاكتئاب.

فقدان الوزن: المشي ليلاً أفضل الطرق لخفض الوزن الإضافي.

تخفيف آلام الظهر: يخفف المشي تصلب وآلام أسفل الظهر، التي يسببها العمل طوال اليوم، كما يساعد على تقوية العضلات.

المساعدة على الهضم: البدء بممارسة المشي بعد 30 دقيقة من تناول العشاء يمنح شعوراً بالتحسن، لأن الطعام الذي تناوله الإنسان قد هُضم.

تقليل ضغط الدم: كونه يمنح شعوراً بالراحة، فإنه يسهم في حفظ ضغط الدم مستقراً.

تعزيز الجهاز المناعي: المشي ليلاً ينشط كافة أعضاء الجسم، فيستفيد نظام المناعة في الجسم ويصبح قادرا على محاربة المشاكل الصحية المختلفة.

النوم بشكل أفضل: يساعد المشي ليلاً على النوم بشكل أفضل، كونه يمنح شعوراً بالاسترخاء ويذهب الإحساس بالتوتر.