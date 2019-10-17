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أمر سامٍ بتعيين 4 من الأهالي في عضوية مجلس هيئة تطوير مكة

أمر سامٍ بتعيين 4 من الأهالي في عضوية مجلس هيئة تطوير مكة
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تواصل – الرياض:

صدر الأمر السامي الكريم بالموافقة على تعيين أربعة من أهالي منطقة مكة المكرمة أعضاء بمجلس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة.

جاء ذلك بناءً على ما رفعه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بتعيين كلٍ من طارق بن عبد الرحمن فقيه والدكتور راشد بن بخيت الغامدي والدكتور هاشم بن بكر حريري ومحمد بن عبد الصمد القرشي أعضاء في مجلس الهيئة من أهالي المنطقة لمدة ثلاث سنوات.

واشتملت لائحة تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن في مادتها الخامسة على تعيين أربعة من أهالي المنطقة بترشيح من رئيس مجلس إدارة الهيئة، تتمثل مهامهم في مساعدة أعضاء المجلس في وضع البرامج والأسس والإجراءات اللازمة والسبل المحفزة لمشاركة القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية وتنفيذ المشروعات والخدمات في المنطقة، والإشراف عليها.

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