«الجوازات» تكشف قيمة رسوم استخراج التأشيرة «المفردة» و«المتعددة»

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حددت المديرية العامة للجوازات، الرسوم المقررة على خدمة تأشيرات الخروج والعودة تشمل التأشيرة المفردة والتأشيرة المتعددة.

وأوضحت الجوازات، أن رسوم خدمة التأشيرة لسفرة واحدة “مفردة”، هي 200 ريال لشهرين أو أقل، على أن يحسب الشهر الإضافي بـ100 ريال.

وأضافت أن الشهر الإضافة يُحسب سواء كان يوما أو 30 يوما، فإذا رغب العميل مثلا في الحصول على تأشيرة بمدة 61 يومًا؛ فعليه سداد رسوم ثلاثة أشهر “300 ريال”.

يذكر أنه يتطلب استخراج التأشيرة إلكترونيا عبر أبشر تحديد خيار “العودة قبل تاريخ”؛ لتكون أقل مدة للتأشيرة سبعة أيام وبحد أقصى قبل تاريخ انتهاء الإقامة بسبعة أيام.