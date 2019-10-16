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صور صادمة.. حادث مروع يودي بحياة 30 معتمراً على طريق الهجرة بمكة

صور صادمة.. حادث مروع يودي بحياة 30 معتمراً على طريق الهجرة بمكة
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تواصل – فريق التحرير:

لقي أكثر من 30 معتمرا مصرعهم، وأُصيب 5 آخرون بإصابات متفرقة، إثر وقوع حادث مروري مرورع بالكيلو 170 بطريق الهجرة بالعاصمة المقدسة.

وكشفت مصادر أن الحادث وقع بين مركبة وحافلة، تقل معتمرين من جنسيات مختلفة؛ فاشتعلت النيران في الحافلة؛ لتسفر عن وفاة أكثر من 30 شخصًا، وإصابة 5 آخرين؛ تم نقلهم عن طريق الهلال الأحمر والصحة إلى مستشفى الحمنة.

ودفع الحادث مستشفى الحمنة ومستشفى وادي الفرع للاستنفار واستقبال المصابين بقيادة مدير التجمع الصحي بالمحافظة مرزوق بن ضيف الله الشلاحي، كما باشرت فرق المرور ودوريات أمن الطرق الحادثة.

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