«بلدي الرياض» يوصي بمظلات منزلية للسيارات

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أوصى المجلس البلدي لمدينة الرياض، اليوم الأربعاء، بدراسة إتاحة تنفيذ المواطنين لمظلات منزلية للسيارات، لمعالجة مشكلة وقوف السيارات في أماكن مكشوفة أمام المنازل وتعرضها للضرر المباشر من أشعة الشمس.

ورفع المجلس البلدي التوصية إلى أمانة العاصمة لدراسة الموضوع من مختلف جوانبه، ووضع الضوابط والاشتراطات اللازمة لتصميم المظلات وتركيبها.

واشترط المجلس البلدي في توصيته بالحفاظ على المظهر الجمالي للأحياء والتزام المواصفات التي ستحددها الأمانة في حال الموافقة من المقاسات كطول المظلة وعرضها وألوانها وأشكالها المعتمدة.