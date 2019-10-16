الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

سيارة تقودها امرأة تقتحم مطعماً في جدة.. فيديو يوثق لحظة وقوع الحادث

سيارة تقودها امرأة تقتحم مطعماً في جدة.. فيديو يوثق لحظة وقوع الحادث

مصادر تكشف عن مفاجأة بشأن مقتل مواطنة داخل شقتها بـ«ضباء»

مصادر تكشف عن مفاجأة بشأن مقتل مواطنة داخل شقتها بـ«ضباء»

إجبار وافد على توقيع «سندات» وحجز جواز سفره.. بلاغ ضد مواطن بالرياض

إجبار وافد على توقيع «سندات» وحجز جواز سفره.. بلاغ ضد مواطن بالرياض

«الشورى» يطالب بإنشاء إذاعة مختصة لبث تلاوات القرآن

«الشورى» يطالب بإنشاء إذاعة مختصة لبث تلاوات القرآن

«بلدي الرياض» يوصي بمظلات منزلية للسيارات

«بلدي الرياض» يوصي بمظلات منزلية للسيارات
0

تواصل – فريق التحرير:

أوصى المجلس البلدي لمدينة الرياض، اليوم الأربعاء، بدراسة إتاحة تنفيذ المواطنين لمظلات منزلية للسيارات، لمعالجة مشكلة وقوف السيارات في أماكن مكشوفة أمام المنازل وتعرضها للضرر المباشر من أشعة الشمس.

ورفع المجلس البلدي التوصية إلى أمانة العاصمة لدراسة الموضوع من مختلف جوانبه، ووضع الضوابط والاشتراطات اللازمة لتصميم المظلات وتركيبها.

واشترط المجلس البلدي في توصيته بالحفاظ على المظهر الجمالي للأحياء والتزام المواصفات التي ستحددها الأمانة في حال الموافقة من المقاسات كطول المظلة وعرضها وألوانها وأشكالها المعتمدة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

أمير الرياض يستقبل رئيس وأعضاء المجلس البلدي (فيديو)

أمير الرياض يستقبل رئيس وأعضاء المجلس البلدي (فيديو)

المشاريع المتعثرة جنوب وغرب الرياض على طاولة «المجلس البلدي»

المشاريع المتعثرة جنوب وغرب الرياض على طاولة «المجلس البلدي»

«بلدي الرياض»: إيقاف الغرامة المباشرة لبرنامج «إجادة» على المنشآت

«بلدي الرياض»: إيقاف الغرامة المباشرة لبرنامج «إجادة» على المنشآت

بالأرقام.. «العريدي» يوضح إنجازات «بلدي الرياض» خلال 6 أشهر (فيديو)

بالأرقام.. «العريدي» يوضح إنجازات «بلدي الرياض» خلال 6 أشهر (فيديو)

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

تغريدات.. وكشكولات 5
مقالات

تغريدات.. وكشكولات 5

المزيد
إلى كل شاب طموح
تدوينات حرة

إلى كل شاب طموح

المزيد
لا ملتقى .. لا مؤتمر
مقالات

لا ملتقى .. لا مؤتمر

المزيد
الواضح منا… دائماً يضيء مثل الشمس!!
مقالات

الواضح منا… دائماً يضيء مثل الشمس!!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>