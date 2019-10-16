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بدء التقديم في 52 برنامجاً للدراسات العليا بالجامعة الإسلامية.. التخصصات ومواعيد التقديم

بدء التقديم في 52 برنامجاً للدراسات العليا بالجامعة الإسلامية.. التخصصات ومواعيد التقديم
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت عمادة الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، فتح باب القبول في 52 برنامج دراسات عليا، للعام الجامعي 1441/ 1442هـ.

وأوضحت الجامعة، أن التقديم متاح خلال الفترة من 21 صفر الحالي وحتى 10 ربيع الأول المقبل، في التخصصات النظرية، فيما سيكون آخر يوم للقبول في الأخرى التطبيقية، الخميس 29 ربيع الثاني المقبل، عن طريق البوابة الإلكترونية للعمادة، ويوم 24 جمادى الأولى، موعدا لإعلان المرشحين نهائيا لمرحلتي الماجستير والدكتوراه.

وأشارت إلى أن البرامج المتاحة لمرحلة الدبلوم العالي تشمل أربعة تخصصات في كلٍّ من: “الدعوة والثقافة الإسلامية، التوجيه والإرشاد، المهارات اللغوية، الإعلام والاتصال”.

وتشمل مرحلة الماجستير 30 تخصصًا في: “الفقه، أصول الفقه، الاقتصاد الإسلامي، التفسير وعلوم القرآن، القراءات، فقه السنة، علوم الحديث، العقيدة، الفرق والمقالات، الأديان والمذاهب الفكرية، أصول التربية الإسلامية، الإدارة التربوية، المناهج وطرق التدريس، التربية الخاصة، علم النفس التربوي، اللغويات، الأدب والبلاغة، الإعلام والاتصال، الأنظمة، القضاء، الهندسة الكهربائية في (برنامج الطاقة المتجددة)، الهندسة الكهربائية في (برنامج الميتاكرونيكس والربوتكس)، الهندسة الميكانيكية، علوم الحاسب الآلي، تقنية المعلومات، الكيمياء والفيزياء كماجستير مهني في المختبرات الصناعية”.

بينما تشمل مرحلة الدكتوراه 18 تخصصًا في: “الفقه، أصول الفقه، الاقتصاد الإسلامي، الأنظمة، القضاء، التفسير وعلوم القرآن، القراءات، فقه السنة، علوم الحديث، العقيدة، الفرق والمقالات، الدعوة والثقافة الإسلامية، التاريخ الإسلامي، والتخصصات المتفرعة من التربية، اللغويات، الأدب والبلاغة”.

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