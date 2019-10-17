توجيه من «تعليم الرياض» بشأن العَّلم والنشيد الوطني.. مسؤولية قائد المدرسة

تواصل – فريق التحرير:

دعت الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض جميع مكاتب التعليم والمدارس الحكومية والأهلية والعالمية برفع العلم الوطني على مبانيها، وأداء النشيد الوطني “تحية العلم” ضمن فعاليات الاصطفاف الصباحي.

وقال مدير تعليم الرياض، حمد الوهيبي، إن رفع العلم والعناية به وأداء النشيد الوطني واجب وطني يسهم في ترسيخ الولاء والانتماء لدى الطلاب والطالبات، ويعزز مفهوم المواطنة الصالحة.

وأكد الوهيبي على أهمية استبدال العلم الممزق أو الباهت أو صغير الحجم والرجوع في ذلك للتعليمات الصادرة في هذا الخصوص.

وأضاف مدير تعليم الرياض أن ذلك يندرج تحت مسؤولية قائد وقائدة المدرسة مع متابعة ذلك بشكل مستمر من قبل المشرفين والمشرفات خلال زياراتهم الميدانية.