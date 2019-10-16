إصدار 95 ألف شهادة إعفاء من ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الإسكان، اليوم الأربعاء، إصدار 95 ألفا و826 شهادة إعفاء من ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول، وذلك منذ إطلاق مبادرة تحمل ضريبة القيمة المضافة وحتى نهاية شهر سبتمبر 2019.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن الإعفاء يشمل نحو 65 ألفا و814 أسرة من مستفيدي وزارة الإسكان، و17 ألفا و143 شهادة للمستفيدين من خارج قوائم الوزارة وصندوق التنمية العقارية، ونحو 12 ألفا و869 شهادة لمستفيدي الصندوق.

كما بلغت أعداد المستفيدين من الحلول السكنية التي يُتيحها برنامج “سكني”، 165 ألفا و272 أسرة حتى شهر سبتمبر الماضي، منها 60 ألفا و204 أسر سكنت منازلها خلال 9 أشهر.

فيما تمكنت نحو 8 آلاف و360 أسرة من الحصول على وحداتها السكنية في شهر سبتمبر، علاوةً على استفادة نحو 157 ألف أسرة خلال 2018.