«جوجل» تطلق هاتفين بـ«رادار» وحاسوب محمول جديد.. السعر مغري

تواصل – وكالات:

أعلنت شركة غوغل الأمريكية، أمس الثلاثاء، إطلاق هاتفين ذكيين جديدين من نوع “بيكسل”، مزودين بكاميرات أعلى جودة من سابقاتها، ومستشعر راداري، ومساعد افتراضي أسرع، إلا أن خبراء في مجال الهواتف الذكية يرون أنها لم تقدم ما يكفي لتمييز الجهازين عن منافسيها.

وكشفت غوغل عن الهاتف “بيكسل 4″، في مناسبة إعلامية في مدينة نيويورك، والذي يأتي بحجمين، وأول حاسوب محمول لها بسعر متوسط، وأول سماعات أذن لاسلكية، بالإضافة إلى تحديثات لجهازها لتوجيه الشبكة اللاسلكية، ومكبر صوت ذكي بحجم شطيرة برغر.

وقال محلل الأجهزة في “كاونتربوينت” لأبحاث سوق التكنولوجيا، موريس كلاين، إن الناس “بدأوا يبحثون عن خيارات أرخص للهواتف الذكية بدلا من شراء هاتف متميز في الفئة الفائقة، سعره يزيد على 800 دولار”، مضيفا أن هذا صب في صالح الهاتف “بيكسل 3 إيه” الذي طُرح في مايو، بسعر يبدأ من 399 دولارا.

ورفع الهاتف “بيكسل 3 إيه” مبيعات غوغل من الهواتف الذكية إلى 4.1 مليون جهاز في النصف الأول من 2019، مقارنة مع 4.7 مليون للعام 2018 بأكمله، حسبما ذكرته “آي.دي.إس” لأبحاث سوق التكنولوجيا.

لكن حصة غوغل من شحنات الهواتف الذكية للربع الثاني من العام تظل دون الواحد بالمئة، وفقا لشركة الأبحاث ذاتها.

ويتسم طرح غوغل للأجهزة الجديدة بالتأني، لكن الشركة تقول إن مجرد وجود الأجهزة في السوق كان مفيدا لعلامتها التجارية.

يبدأ الجيل الرابع من “بيكسل” بسعر 799 دولارا للشاشة حجم 5.7 بوصة، و899 دولارا للشاشة حجم 6.3 بوصة، وللمرة الأولى تبيع المنتج جميع شركات اتصالات الهاتف المحمول الأربع الرئيسية العاملة في الولايات المتحدة.