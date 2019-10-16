الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

سيارة تقودها امرأة تقتحم مطعماً في جدة.. فيديو يوثق لحظة وقوع الحادث

سيارة تقودها امرأة تقتحم مطعماً في جدة.. فيديو يوثق لحظة وقوع الحادث

مصادر تكشف عن مفاجأة بشأن مقتل مواطنة داخل شقتها بـ«ضباء»

مصادر تكشف عن مفاجأة بشأن مقتل مواطنة داخل شقتها بـ«ضباء»

إجبار وافد على توقيع «سندات» وحجز جواز سفره.. بلاغ ضد مواطن بالرياض

إجبار وافد على توقيع «سندات» وحجز جواز سفره.. بلاغ ضد مواطن بالرياض

«الشورى» يطالب بإنشاء إذاعة مختصة لبث تلاوات القرآن

«الشورى» يطالب بإنشاء إذاعة مختصة لبث تلاوات القرآن

خادم الحرمين يهنئ أمير الكويت بعودته إلى بلاده بعد رحلة علاج ناجحة

خادم الحرمين يهنئ أمير الكويت بعودته إلى بلاده بعد رحلة علاج ناجحة
0

تواصل – واس:

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله ‏-، اتصالاً هاتفياً اليوم، بأخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، هنأه فيه بعودته إلى بلده الكويت الشقيق بعد استكماله الفحوصات الطبية التي أجراها سموه وتكللت ولله الحمد بالنجاح.

وسأل خادم الحرمين الشريفين، الله العلي القدير أن يمتع سموه بدوام الصحة.

من جهته، شكر سمو أمير دولة الكويت، خادم الحرمين الشريفين، على ما أبداه من مشاعر أخوية صادقة، متمنيا لخادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والعافية، ولشعب المملكة المزيد من التقدم والازدهار.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

خادم الحرمين يعقد جلسة مباحثات رسمية مع الرئيس الروسي

خادم الحرمين يعقد جلسة مباحثات رسمية مع الرئيس الروسي

بالفيديو.. خادم الحرمين يستقبل الرئيس الروسي في قصر اليمامة

بالفيديو.. خادم الحرمين يستقبل الرئيس الروسي في قصر اليمامة

القيادة تعزي أسرة «الزامل» في وفاة وزير الصناعة والكهرباء الأسبق

القيادة تعزي أسرة «الزامل» في وفاة وزير الصناعة والكهرباء الأسبق

خادم الحرمين يأمر بترقية وتعيين 95 قاضياً في وزارة العدل

خادم الحرمين يأمر بترقية وتعيين 95 قاضياً في وزارة العدل

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

تغريدات.. وكشكولات 5
مقالات

تغريدات.. وكشكولات 5

المزيد
إلى كل شاب طموح
تدوينات حرة

إلى كل شاب طموح

المزيد
لا ملتقى .. لا مؤتمر
مقالات

لا ملتقى .. لا مؤتمر

المزيد
الواضح منا… دائماً يضيء مثل الشمس!!
مقالات

الواضح منا… دائماً يضيء مثل الشمس!!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>