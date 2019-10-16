مستشفى صبيا العام يكشف حقيقة اندلاع حريق في «غرف التنويم» (صور)

تواصل – فريق التحرير:

كشف مستشفى صبيا العام، اليوم الأربعاء، حقيقة اندلاع حريق في غرف لتنويم المرضى، مؤكدة أن الحريق عبارة عن فرضية تتمثل في عملية إخلاء وإطفاء بإحدى الغرف.

وقال مدير مستشفى صبيا العام الدكتور حسين بن إبراهيم القاصر، إن الفرضية نفذت بآلية تحاكي حادث نشوب حريق بالمستشفى في إحدى غرف قسم تنويم الجراحة “رجال”، وفور اكتشاف العاملين بالقسم للحادث تم إعلان الكود الطبي الأحمر وتفعيل خطة الطوارئ الخاصة بالكوارث والحرائق والبدء في عملية إخلاء المرضى لمنطقة الفرز ومحاولة إطفاء الحريق.

وأضاف القاصر أنه تم إبلاغ الدفاع المدني الذي مرّر البلاغ إلى كل من “الشرطة، المرور، الكهرباء، الهلال الأحمر، والبلدية”، ولم يتم إخلاء المستشفى بالكامل، حيث تواجدت الجهات المشاركة في الموقع ونفذت عملية إخلاء المرضى بالكامل، ثم أخمد الحريق، مع تأمين سلامة الموقع من قبل الدفاع المدني.

وقد نُفذت الفرضية بالتعاون مع الدفاع المدني والهلال الأحمر وإدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي والشرطة والمرور وشركة الكهرباء والبلدية.