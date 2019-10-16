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بالأسماء.. تكليفات جديدة في وزارة العدل وتعيين متحدثاً رسمياً

بالأسماء.. تكليفات جديدة في وزارة العدل وتعيين متحدثاً رسمياً
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تواصل – فريق التحرير:

أصدر وزير العدل الشيخ وليد الصمعاني، اليوم الأربعاء، قرارات بتكليف مسؤولين في عدة قطاعات مختلفة بالوزارة، إضافة إلى تكليف متحدث إعلامي جديد.

وتضمنت التكليفات كل من سلمان الفوزان وكيلاً للشؤون القضائية، وطارق العريني وكيلاً للتنفيذ، وعبدالله السليمي وكيلاً للأنظمة والتعاون الدولي، وأحمد شير وكيلاً مساعداً لشؤون المحاكم.

كما اشتملت التكليفات كل من بشار المفدى وكيلاً مساعداً للإسناد القضائي، وخالد العنزي وكيلاً مساعداً للتوثيق، وحمد المطلق متحدثًا رسميًا للوزارة.

كما تضمنت قرارات وزير العدل استحداث مشروع لتطوير هوية الموظف العدلي الشخصية واللفظية بهدف تطوير الأداء.

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