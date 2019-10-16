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حادث بشع يحول جثمان شاب إلى «أشلاء» بالليث.. ووالده رفض استلام الجثة

حادث بشع يحول جثمان شاب إلى «أشلاء» بالليث.. ووالده رفض استلام الجثة
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تواصل – مكة المكرمة:

تعرض شاب مساء أمس، لحادث مروع على طريق (غميقة – الليث) بعد اصطدامه بعمود إنارة؛ ما نتج عنه تحول جثمانه إلى أشلاء متناثرة على الطريق.

وباشرت الجهاتُ المعنية الحادث ممثلة في دوريات الشرطة والمرور، وسيارة إسعاف تابعة لجمعية الهلال الأحمر السعودي؛ حيث تم نقل الجثمان لمستشفى الليث العام.

من جهته رفض والد المتوفى استلام جثمان ابنه بسبب وجود شبهة جنائية، كانت سببًا في تعرُّضه للحادث الذي نتج عنه وفاته”، مؤكدًا أن لديه شهود عيان يشهدون بذلك.

وطالب والد المتوفى بتشكيل لجنة للتحقيق في الحادثة، ومحاسبة المتسبّبين في وفاة ابنه في حال أنه تمت إدانتهم.

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