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وزير الداخلية يصل مسقط ليرأس وفد المملكة في اجتماع «مجلس التعاون»

وزير الداخلية يصل مسقط ليرأس وفد المملكة في اجتماع «مجلس التعاون»
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تواصل – واس:

وصل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، اليوم الأربعاء، العاصمة العمانية مسقط لرئاسة وفد المملكة في الاجتماع ال 36 لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مطار مسقط الدولي، معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية بسلطنة عمان، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، ووكيل وزارة الداخلية المهندس خالد بن هلال البوسعيدي.

ومن بين المستقبيلن، السيد خليفة بن المرداس البوسعيدي محافظ البريمي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عمان عيد بن محمد الثقفي، وكبار المسؤولين بوزارة الداخلية العمانية.

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