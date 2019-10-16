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فوائد هائلة لـ«بذور البطيخ».. كيف تستفيد منها؟

فوائد هائلة لـ«بذور البطيخ».. كيف تستفيد منها؟
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تواصل – وكالات:

تحتوي ملعقتان صغيرتان فقط من بذور البطيخ على نحو 10 جرامات من البروتين، الذي يعد ضروريا لبناء العضلات.

ووجدت الدراسات المنشورة في مجلة Agriculture And Food Chemistry، أنه على عكس البروتينات النباتية الأخرى، توفر البذور السوداء الصغيرة مجموعة من الأحماض الأمينية، الكتل التي تشكل البروتين.

كما تحتوي البذور على فيتامين B، وهو ضروري لخلايا الدم الصحية، وكذلك المغنيسيوم الذي يعزز قدرات الدماغ ويقلل من خطر تقلصات العضلات.

وتتوفر بذور البطيخ المجففة أو المحمصة في العديد من محلات السوبر ماركت. ويمكن أيضا صنع مخلل من قشرة البطيخ باستخدام محلول ملحي مكون من الماء والملح، لتحقيق فائدة رائعة لصحة الأمعاء أيضا.

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