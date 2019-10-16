صدور موافقة من المقام السامي بتشغيل شبكة النقل العام بالطائف

تواصل – الطائف:

صدرت موافقة المقام السامي على تشغيل شبكة للنقل العام بالحافلات كمرحلة أولى في محافظة الطائف لحين قيام مشاريع النقل العام الأخرى، وتضمنت الموافقة قيام وزيرا المالية والنقل بالاتفاق على آلية التمويل المطلوبة لتشغيل الشبكة.

وذكرت صحيفة ” المدينة” أنه من المتوقع أن يسهم هذا المشروع الحيوي والهام والذي سيتم البدء فيه قريبًا في تسهيل تنقلات المواطنين والمقيمين في الطائف وأحيائها المختلفة، وتذليل الصعاب، والحد من استخدام السيارات الخاصة وتقليل الزحام في بعض الشوارع.

يذكر أن محافظة الطائف تعد من أكبر المحافظات في المملكة وشهدت المحافظة اتساعًا عمرانيًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، كما شهدت العديد من المشاريع الحيوية والهامة والتي نقلت الطائف نقلة نوعية كبرى في شتى المجالات سواء التجارية أو الاقتصادية أو السياحية، وقد استعادت بريقها السياحي ومن المتوقع أن تزداد توهجًا خلال السنوات المقبلة.